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商品詳細
2023年デフォルメプレイヤーズタオル源田壮亮選手です。別のタオルを購入した為に出品します。期間限定のため今後購入は出来ません。未開封ですので、新品同様です。今のところお値下げは考えておりませんので、ご検討よろしくお願いします。発送時は二つに折って発送します。野球チーム···埼玉西武ライオンズ
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