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YONEXラケットバッグ6ウォーターブルー
商品番号 Y17401234652
商品名

YONEXラケットバッグ6ウォーターブルー
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用途···軟式・ソフトテニス種類···ラケットバッグガットの素材···ポリエステルバッグ・ポーチの開け閉め···ファスナーテニスラケット６本用バッグ素材：ポリエステル＋ＰＵサイズ：７６×２８×３４ｃｍ機能：正面ポケット、右サイドポケット、背面ポケット、背面部屋３部屋構造原産国：ベトナム数回使用しただけで目立った傷や汚れはないと思います。写真の追加な要望がありましたらお申し付けください。追加致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome815943.html
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