東北ゴールデンイーグルス ユニフォーム

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商品詳細
野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルスサイズ···M背番号なしのホームユニフォームです。球団のロゴ縁は刺繍です。お好きな選手のワッペンを圧着できます。未使用で一度も着ていないですが自宅保存のためご了承ください。目立った汚れ等はございません。#東北楽天ゴールデンイーグルス#ユニフォーム#ホームユニ#レプリカ#背番号なし
http://narcologia.ru/goods/perforce856765.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce389855.html
http://narcologia.ru/goods/Adder860375.html
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