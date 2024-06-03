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パッケージ品3張りセットテクニファイバーX-ONE BIPHASE 1.30
商品番号 O71806385462
商品名

パッケージ品3張りセットテクニファイバーX-ONE BIPHASE 1.30
ブランド名 テクニファイバー
特別価格 税込 2,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価　1張り4,620円を3張りセット価格送料込み6,800円（送料込）SPEC【ゲージ】1.30mm※表記修正【カラー】ナチュラルレングス)12.2m(40ft)素材/構造）マルチフィラメント【特徴】特殊ファイバーとバイフェイズ加工により優れた反反発性・耐久性を持ちながら、ポリウレタンのような柔らかさが特徴のストリングです。早いもの勝ちです。#初心者#柔らかい#テニス#硬式テニス#安い
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