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レア！　マンチェスターシティ　リーボック　トレーニングシャツ　Reebok
商品番号 A63363978255
商品名

レア！　マンチェスターシティ　リーボック　トレーニングシャツ　Reebok
ブランド名 リーボック
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。マンチェスターシティのリーボックのシャツです。2005年-2006年のものです。このシャツはメルカリではあまり見かけません。サイズはLです。（USとUKはL、フランスとイタリアはXLとなります。）素人採寸ですが以下参考にしてください。肩幅:50cm身幅:59cm着丈:69cmヨーロッパ古着です。古着ですが目立つダメージはなく、コンディションは良いと思います。他にもサッカーユニフォームなどの海外古着を中心に出品しています。よろしければご覧ください。マンチェスターシティManchestercitymcfcm.c.f.c.サッカーイングランドイングランドプレミアリーグリーボックReebokThomascookプロークコアblokecore丈···半袖カラー···グレー種類···レプリカユニフォームサイズ···L種類···シャツ種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/calling394050.html
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