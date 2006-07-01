レア！ マンチェスターシティ リーボック トレーニングシャツ Reebok ...

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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます。マンチェスターシティのリーボックのシャツです。2005年-2006年のものです。このシャツはメルカリではあまり見かけません。サイズはLです。（USとUKはL、フランスとイタリアはXLとなります。）素人採寸ですが以下参考にしてください。肩幅:50cm身幅:59cm着丈:69cmヨーロッパ古着です。古着ですが目立つダメージはなく、コンディションは良いと思います。他にもサッカーユニフォームなどの海外古着を中心に出品しています。よろしければご覧ください。マンチェスターシティManchestercitymcfcm.c.f.c.サッカーイングランドイングランドプレミアリーグリーボックReebokThomascookプロークコアblokecore丈···半袖カラー···グレー種類···レプリカユニフォームサイズ···L種類···シャツ種類···レプリカユニフォーム
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