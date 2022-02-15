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ジャイアンツ　靴べら　背番号27
商品番号 L91968744980
商品名

ジャイアンツ　靴べら　背番号27
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・サイズ52センチ実際に使用したバットを再利用した靴べらです。ジャイアンツのマークと背番号27と書かれてます。#読売巨人軍#ジャイアンツ#実使用
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