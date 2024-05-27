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テニスラケットバッグ　ヨネックス
商品番号 S37639063473
商品名

テニスラケットバッグ　ヨネックス
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックステニスバッグ種類...テニスバッグ長さ　７２センチ横底部分　３１センチ奥行き　　１６センチ昨年、スポーツ店で購入(11,000円だっかと)後、しばらく保管していて、その後、主に外で使用していました。実質、８ヶ月×週２×２時間です。底の左側が少し擦れたあとがありますが(写真あり④)、他は綺麗な状態だと思います。シューズ入れの部分はシューズを入れず貴重品などを入れていました。出品に際して外内、アルコールで拭いてあります。内側にマジックテープで仕切る壁があって、使いやすかったです。ラケットも２本すっぽり入ります。とても軽くて肩もクッションがあって担ぎやすかったです。折り畳まずに発送する予定ですので、こちらのお値段にさせていただいております。2つに折って梱包しても大丈夫という方がいらっしゃれば少しお安くいたします。
http://narcologia.ru/goods/slide26687.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture82241.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual603846.html

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