デルピエロ ユヴェントス 10/11 レプリカユニフォーム

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商品詳細
丈···半袖チーム名/国外···ユヴェントスFC種類···レプリカユニフォームカラー···ホワイトチーム名/国外···ユヴェントスFCリーグ···セリエA種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)10年前くらいに現地イタリアで購入したものです。購入してからずっと飾っていたので着用したりはしていないので状態は非常に良いです。
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