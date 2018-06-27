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デルピエロ ユヴェントス 10/11 レプリカユニフォーム
商品番号 E97214702239
商品名

デルピエロ ユヴェントス 10/11 レプリカユニフォーム
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,591 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖チーム名/国外···ユヴェントスFC種類···レプリカユニフォームカラー···ホワイトチーム名/国外···ユヴェントスFCリーグ···セリエA種類···レプリカユニフォームサイズ···XL(LL)10年前くらいに現地イタリアで購入したものです。購入してからずっと飾っていたので着用したりはしていないので状態は非常に良いです。
http://narcologia.ru/goods/stepchild136752.html
http://narcologia.ru/goods/enquire554189.html
http://narcologia.ru/goods/organization458162.html
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