大谷翔平 PSA10 ルーキーカード　TOPPS NOW 新人王候補記念

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コレクションにしていたカードを出品します。PSA10ケースでの出品です。2018年の大谷翔平選手のMLB新人王最終候補記念のカードです。珍しいスイング途中の瞬間です。ルーキーカード（RC）マーク入りは年々価値が上がる傾向があります。写真3PSA10、125枚。●状態の判断は主観により異なりますので、商品画像でご確認ください。☆ケース、スリーブの反射で色がとんで上手く撮影出来ません、気になる場所等有れば撮り直します、コメント下さい。☆写真で状態をご判断いただき、ご納得いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。☆すり替え防止のため、返品返金はお断りさせていただきます。☆スリーブに入れてクッション材で梱包の上、濡れ防止をして発送致します。☆送料は無料でお届け致します。☆発送は当日〜翌々日までの間の発送を心掛けております。ご不明な点などございましたら、コメントからお知らせください。即購入可能です。＊交渉中でも購入可能、購入者を優先します。