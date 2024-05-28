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大谷翔平　サインボール　サイン　プロ野球　メジャー　MLB 野球　サイン　直筆
商品番号 M66960596604
商品名

大谷翔平　サインボール　サイン　プロ野球　メジャー　MLB 野球　サイン　直筆
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 26,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経年による摩耗があります。2008年、当時14〜5歳、中学生の頃。リトルリーグの一関シニア、宮城大会を優勝し、全国大会に出場した時の記念品か。直径7cm、118.6g。可能な限りすぐ発送します(郵便局開局の平日)。基本的には定形外、大きい場合はレターパックにての発送です。定形外は平日のみ郵便局が配達します。多忙のため管理番号のお知らせ等、必要な時以外は基本的に無言取引となります。メッセージ等も不要です。値段は送料・梱包費用込ということをご考慮ください。
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