サッカー　アメリカ代表　18年ユニフォーム　ホーム　Sサイズ

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アメリカ代表2018ホーム半袖レプリカユニフォーム オーセンティック●サイズ：タグ表記Sサイズ(海外サイズ？)肩幅ラグラン身幅48cm着丈71cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル100%●状態：3年前に購入。フットサルで数回着用しました。しまいっぱなしになっているので出品します。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。