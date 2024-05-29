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- 【平等院鳳凰堂】苑渓 983 京都 共箱 掛け軸
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商品詳細
10円硬貨の裏面で有名な京都宇治にある平等院鳳凰堂の景色です本紙約42✕55cm全体約136✕72cm絹本：木箱付（共箱）状態：本紙経年の弱いたるみ少々あるも、あまり気にならない程度。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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