22夏　グリフォ　黒田光輝　公式写真

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商品詳細
★2022夏グリーティングフォト黒田光輝抜けなし(個人6枚、混合1枚、ミニフォト1枚)※値下げ交渉不可。記載の金額で購入がなければお譲り考えておりません。新品・未使用。公式オンラインで購入後、保管しておりました。目立った傷や汚れございません。素人保管のため、細かい部分まで気にされる方は購入をお控えください。少年忍者黒田光輝グリフォグリーティングフォトミニフォトジャニーズジャニーズJr.公式写真
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