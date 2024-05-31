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【貴重】NIKE 2002年 オランダ代表 ユニフォームレプリカ
商品番号 B40862422982
商品名

【貴重】NIKE 2002年 オランダ代表 ユニフォームレプリカ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■NIKE2002年オランダ代表ユニフォームレプリカ　値下げ交渉可メッシュ素材が数多く使われたデザインで通気性抜群、一体型のインナーシャツもメッシュです。発色の良いオレンジに、KNVB刺繍ロゴは映えるストリートファッションとしても活躍する1着です。サイズ:M着丈：70cm身幅：52cm※素人採寸※使用感ありあくまで古着ですので、古着をご理解頂けない方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。受け取り後のサイズが合わない、思っていたのと違った、などの返品はお受けしかねます。以上の事をご了承くださる方のご購入をよろしくお願い致します。即購入OK、早い者勝ちです。NIKEナイキオランダサッカーフットボールフットサルスポーツミックスストリートファッション
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