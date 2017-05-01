無名 斑唐津 酒器 ぐい呑

斑唐津ぐい呑■作者不明■概要・未使用品・箱なし品のため、保管用の布と巾着袋が付属します。■寸法(約)・径5.5cm、高さ5.1cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。種類···酒器



中里無庵 斑唐津ぐい呑 | 銀座 黒田陶苑



斑唐津ぐい呑B | 鏡山窯オンラインショップ



唐津ぐい呑み－ぐい呑みの魅力－「徳利と盃」



斑唐津ぐい呑みの詳細／陶器販売のたぬき窯



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