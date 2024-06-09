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鈴木一朗　イチロー！ハワイウインターリーグ時代直筆サイン写真
商品番号 X58843683930
商品名

鈴木一朗　イチロー！ハワイウインターリーグ時代直筆サイン写真
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 12,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1993年ハワイウインターリーグ　ヒロスターズ時代の大変珍しい英字のISUZUKIの直筆サイン写真　ネームプレート付き額入り
http://narcologia.ru/goods/competitive897781.html
http://narcologia.ru/goods/kindness661505.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful836651.html
鈴木一朗　イチロー！ハワイウインターリーグ時代直筆サイン写真
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鈴木一郎 イチロー選手直筆サイン入り 写真 smcint.com
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