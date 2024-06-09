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商品詳細
レンジャーズの主軸で今年のMLBを代表する選手の1人、CoreySeager遊撃手の直筆サインフォトです。最近のメモラビリア業界では1番勢いがあり、かつ1番信頼できるFANATICS社の証明ホログラム＋証明書付きです。大谷翔平ともメモラビリア契約をしている会社です。FANATICSだけではなく、さらに追加でMLBホログラム（写真5枚目）の証明があり、ダブルチェックが入ってるので安心です。購入元は国内の某メモラビリアショップです。暗室保管してますのでサインの状態も綺麗です。写真はLAD時代、配送は安心のヤマト宅急便でお届けします。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy229553.html
http://narcologia.ru/goods/conception260657.html
http://narcologia.ru/goods/mythic302135.html
Corey Seager 直筆サインフォト FANATICS社証明ホログラム付き
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy229553.html
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Corey Seager 直筆サインフォト FANATICS社証明ホログラム付き
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