倉本寿彦選手　レプリカユニフォーム

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商品詳細
元横浜DeNAベイスターズの倉本寿彦選手のレプリカユニフォーム(ホーム)です。背面には倉本選手の直筆サインが入っております。サイズはLサイズになります。ベイスターズを去ってからも根強い人気があり、横浜スタジアムでも着用されているファンの方を結構見かけます。素人保管のため、完璧を求める方はご遠慮ください。
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