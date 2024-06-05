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倉本寿彦選手　レプリカユニフォーム
商品番号 P33453671455
商品名

倉本寿彦選手　レプリカユニフォーム
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

元横浜DeNAベイスターズの倉本寿彦選手のレプリカユニフォーム(ホーム)です。背面には倉本選手の直筆サインが入っております。サイズはLサイズになります。ベイスターズを去ってからも根強い人気があり、横浜スタジアムでも着用されているファンの方を結構見かけます。素人保管のため、完璧を求める方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/traverse592826.html
http://narcologia.ru/goods/enquire692389.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture396341.html
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