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PUMAKING TF 24.5cm
商品番号 V78258997102
商品名

PUMAKING TF 24.5cm
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PUMAKINGTF24.5cmプーマキング　トレーニングシューズ数回着用しました。目立った汚れや、傷などはありませんがあくまで中古品なのでご了承ください。カンガルー皮革でフィット感が良いです。24.5cmですがかなりタイトです。どこかで同サイズを試し履きされてから購入の検討をすることをおすすめします。#プーマキング#パラメヒコ#カンガルー皮#トレーニングシューズ#フットサルシューズ#pumakingカラー···ブラックスニーカー型···ローカット履き口···紐素材···本革柄・デザイン···無地
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