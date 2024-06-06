超限定版　72個のみ　マイク・トラウト　ボブルヘッド　WBC アメリカ代表

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世界限定でたったの72体のみ生産されました、アメリカ代表/エンゼルスの主役、マイク・トラウト選手のWBCのボブルヘッドになります。発売後即完売した商品です。FOCO社製。未展示品。台座裏にシリアル番号入り。(??/72)オリジナルの箱入り。(出荷時のままの状態です)即購入大歓迎です♪検/大谷翔平イチローWBC吉田正尚鈴木誠也エンゼルスヌートバー