少年軟式 ルイスビルスラッガー カタリスト2 トップバランス　バットケース付

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商品詳細
ルイスビルスラッガー少年軟式バットカタリストIITIコンポジットWTLJJR20T薄型カーボンコンポジット素材とRTXキャップとの相乗効果で更なるパフォーマンスアップを実現。80cm600ｇバットケースも付きます。競技の種類···軟式素材···カーボンバランス・特徴···子供・ジュニア・キッズ用
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