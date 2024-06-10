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少年軟式 ルイスビルスラッガー カタリスト2 トップバランス　バットケース付
商品番号 Q38679547696
商品名

少年軟式 ルイスビルスラッガー カタリスト2 トップバランス　バットケース付
ブランド名 ルイスビルスラッガー
特別価格 税込 2,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイスビルスラッガー少年軟式バットカタリストIITIコンポジットWTLJJR20T薄型カーボンコンポジット素材とRTXキャップとの相乗効果で更なるパフォーマンスアップを実現。80cm600ｇバットケースも付きます。競技の種類···軟式素材···カーボンバランス・特徴···子供・ジュニア・キッズ用
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