良品　umbro アンブロ ピステ

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アンブロのピステです。軽くてスポーツに最適。左腕の刺繍が格好いいデザインです。これからの季節にピッタリのアイテムです。●サイズ：タグ表記Ｌサイズ身幅57cm着丈70cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：ポリエステル100%●状態：数回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●購入価格●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#アンブロ#umbro#サッカー#ジーンズ#ピステ#フットサル#ウォーキング#春#デサント#UMBRO#Jリーグ#ラグビー#プロ#秋#フットサル#フットボール#古着男子#セリエ#南米#ワールドカップ#トレーニング#トレーナー#ジョギング#デニム#PRO#JFA#三苫#アメフト#ワールドカップ