ホエイプロテイン 5kg クレアチン配合 1kg当たり2600 チョコバナナSC

マッスルマスプロテイン5kg・タンパク質・Wカーボ＆クレアチン配合 定価¥18980「プロテイン＋炭水化物＋クレアチン」のメリットとは筋肉質の成長と維持に貢献する高品質のタンパク質を提供します-速い吸収炭水化物でより良い回復筋肉増量を確実にします。おすすめなスポーツ:筋肉増量やバルクアップ必要:ラグビー、アメフト、筋トレ。リカバリ必要:野球、サッカー、フットサル、バスケ、バレーボール、ランニング、マラソンなど。Wカーボ配合デキストロース＆マルトデキストリン厳しいトレーニングでカラダはグリコーゲンを燃料として優先的に利用するため、Wカーボが取ることでリカバリにサポート。ホエイプロテイン100%使用カラダづくりに目指す方のために、たんぱく原料として利用効率が高いホエイプロテインを採用しました。クレアチン配合主に高強度なパワーや瞬発的なスピードを発揮する際のエナジーサポートとして期待ができる成分です。MuscleMassProtein5kg1パック分当たり：(約)151杯分栄養成分表示（低脂肪乳250mlと飲む場合)：33g当たり(1杯)エネルギー256kcalタンパク質17g脂質5.6g糖類34.9gナトリウム119mgクレアチン330mg名称：糖質・タンパク質含有食品原材料名：マルトデキストリン、ブドウ糖、濃縮乳清たんぱく(アメリカ産)、ソイプロテイン、クレアチン、香料。内容量：5kg賞味期限：2024.5.15保存方法：直射日光、高温多湿を避けて保存してください。製造者：タンエクス・イノベーション株式会社〒470-0217愛知県みよし市根浦町3-1-11召し上がり方筋肉UPとして：1杯（33g）を水又は牛乳（150-250ml）バルクアップ目的：3杯（100g）を水又は牛乳（450-600ml）運動直後30以内お勧めします。#クレアチン#アメフト#ラグビー#筋トレ#マイプロテイン#MPXプロテイン#マイプロテイン5キロ#マイプロテックプロテイン#激安プロテイン



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