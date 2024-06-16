清水エスパルス☆鈴木義宜選手☆ガチャガチャ☆シークレット

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商品詳細
清水エスパルス☆鈴木義宜選手☆ガチャガチャ☆シークレット2023年シーズン発売のガチャガチャ、シークレット商品になります。新品、未使用、未開封です。清水エスパルス背番号50鈴木義宜選手○ガチャガチャユニフォーム型ラバーキーホルダー (2nd、3rd)缶バッチ (3rd)プチリボンチェーン (1st)ミニアクリルスタンドキーホルダー○シークレットネームナンバー刺繍缶バッチアクリルキーホルダーユニフォーム型ラバーコースター （ディープシーブルー）計8点新品、未使用、未開封です。タバコ、ペットなしです。質問等もお気軽にコメントください。即購入⭕️新品、未使用ですが中身を確認したり写真を撮る際に手に触れている事をご理解下さい。こちらはバラ売り不可でお願いします。
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