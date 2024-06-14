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チェルシー　トレーニングウェア　kids XL(158〜170)
商品番号 O81034415826
商品名

チェルシー　トレーニングウェア　kids XL(158〜170)
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チェルシーのトレーニングウェアです誤って子供用のものを買ってしまいました。チェルシー公式(メガストア)での購入で国内未発売のものです！定価¥8340Mサイズ(170〜183)との比較です。首元、肩幅等の参考になればと思います。値下げ交渉可能です！
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