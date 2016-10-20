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2016年　日本ハムファイターズ　大谷選手ユニフォーム
商品番号 S61208866386
商品名

2016年　日本ハムファイターズ　大谷選手ユニフォーム
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 40,446 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2016年の日本シリーズで購入した大谷翔平選手のレプリカユニフォームデザインも凄く良く貴重なユニフォームです。大谷翔平選手が好きな方に購入頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。カラー···ホワイト丈···半袖サイズ···L種類···レプリカユニフォーム野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate271848.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic663712.html
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