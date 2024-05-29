3.オリックス・ブルウェーブ　イチロー　額付き写真　サイン入り

オリックス・ブルウェーブ イチロー 額付き写真 サイン入り※直筆サインかは分かりかねます。あらかじめご了承ください。サイズ：縦約23.2cm×横約32cm平置きした状態での素人採寸です。コレクターの方より譲り受けた商品を長期間素人自宅保管していた物になります。商品の詳細についてのご質問にお答えする事は出来ません。あらかじめご了承ください。額にスレや汚れ等があり、裏の木の板に穴が開けられています。神経質な方のご購入はお控え下さい。写真にて確認していただき、ご了解いただいてからのご購入をお願いいたします。送料を当方で負担させて頂く前提でのご案内価格で定額でのお取引となります。よろしくお願いいたします。#askaekinishi#050922



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