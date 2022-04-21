残少 WBC 2023 侍JAPAN 大谷翔平 ナンバーTシャツM MLB公式

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商品詳細
2023WBC大谷翔平選手#16シャツM（US）MLB正規品となります。こちらは公式サイトでは完売です。サイズはアメリカサイズのM（おおよそ日本のLサイズ相当）サイズチャート（インチ）を参考にしてください。１インチ＝25.4mm商品は手元にございますので、在庫から神奈川県よりすぐに発送できます。商品は折りたたみますので、ご了承の上、お願いします。
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