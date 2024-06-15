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ダンロップ オーストラリアンオープン 大会使用球
商品番号 E49117084097
商品名

ダンロップ オーストラリアンオープン 大会使用球
ブランド名 ダンロップ
特別価格 税込 10,464 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スピード感としっかりとした打球感で、多様なプレースタイルに順応する高品質な試合球。商品説明球数：2球入ボトル単位：1ケース30缶（60球）カラー：イエロー素材：メルトン＝ウール、ナイロン、コットン　コア＝ゴム国際テニス連盟（ITF）および日本テニス協会（JTA）公認球
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