牛ヌメ革カービングウォレット

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商品詳細
形···二つ折り表2.3mm内装1.0mmヌメ革の筋や制作中の小キズなどあります。ゆうパケットポストに発送を予定してます。
http://narcologia.ru/goods/contemplate391477.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador65106.html
http://narcologia.ru/goods/smear137504.html
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