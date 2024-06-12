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商品詳細
購入時期や出処は不明ですが、底に昭和五弐年と書かれている為５０年近く以前に購入したものかもしれません。また同じく底に、「ｘ山」と読める名が入ってますが達筆すぎて読めません。表面にテカリの部分がありますが欠けや傷は見当たらず良い意味で年代を感じさせます。素材...木彫高さ 約64㎝横幅 約18cm
http://narcologia.ru/goods/moisture644869.html
http://narcologia.ru/goods/reflector335364.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring128796.html
木彫釈迦如来観音立像
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