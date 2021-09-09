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ソファ　美品　シンプル
商品番号 C19834754422
商品名

ソファ　美品　シンプル
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 6,580 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1ヶ月程度使用しましたが、汚れ等なく美品です。横浜市に引き取り可能であれば、お安くしますのでご連絡ください。梱包発送タノメル便で発送いたします。テイスト···シンプル・ベーシックカラー···ブラウン主な張り地···布・ファブリック
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http://narcologia.ru/goods/response24042.html
http://narcologia.ru/goods/marshal953880.html

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