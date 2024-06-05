GMGH254○北欧スタイル スツール 椅子 オットマン 金属フレーム スチー

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GMGH254○北欧スタイルスツール椅子オットマン金属フレームスチールファブリックホワイトモダン展示品□□商品説明□□北欧スタイルのスツール。すっきりとしたラインのメタルフレームのレッグベースと、安心感のあるファブリックのクッションは、どんな装飾テーマにも完璧にマッチします。約:実寸サイズ（mm）w475×d475×h440※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Aランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい