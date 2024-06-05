

FIVE highback sofa 2 seater(ファイブ ハイバック ソファ 2 シーター ... FIVE highback sofa 2 seater(ファイブ ハイバック ソファ 2 シーター ...



ウニコ unico ファイブ FIVE 2シーター ソファ ハイバック 廃盤 北欧 ... ウニコ unico ファイブ FIVE 2シーター ソファ ハイバック 廃盤 北欧 ...



unico/ウニコ】FIVE Highback Sofa 2 seater/ ファイブ ハイバック ... unico/ウニコ】FIVE Highback Sofa 2 seater/ ファイブ ハイバック ...



ウニコ unico ファイブ FIVE 2シーター ソファ ハイバック 廃盤 北欧 ... ウニコ unico ファイブ FIVE 2シーター ソファ ハイバック 廃盤 北欧 ...



unico/ウニコ】FIVE Highback Sofa 2 seater/ ファイブ ハイバック ... unico/ウニコ】FIVE Highback Sofa 2 seater/ ファイブ ハイバック ...



送料無料】unico ウニコFIVE ハイバックソファ 2シーター 激安本物 ... 送料無料】unico ウニコFIVE ハイバックソファ 2シーター 激安本物 ...



unico/ウニコ】FIVE Highback Sofa 2 seater/ ファイブ ハイバック ... unico/ウニコ】FIVE Highback Sofa 2 seater/ ファイブ ハイバック ...



unico FIVEハイバックソファ 限定カラー 超美品 unico FIVEハイバックソファ 限定カラー 超美品



送料無料】unico ウニコFIVE ハイバックソファ 2シーター 激安本物 ... 送料無料】unico ウニコFIVE ハイバックソファ 2シーター 激安本物 ...



unico - unico ハイバックソファー 2シーターの通販 by トミ吉's shop ... unico - unico ハイバックソファー 2シーターの通販 by トミ吉's shop ...



送料無料】unico ウニコFIVE ハイバックソファ 2シーター 激安本物 ... 送料無料】unico ウニコFIVE ハイバックソファ 2シーター 激安本物 ...



unico FIVEハイバックソファ 限定カラー 超美品 unico FIVEハイバックソファ 限定カラー 超美品



ウニコunico FiVEハイバックソファ brownMix | labiela.com ウニコunico FiVEハイバックソファ brownMix | labiela.com



送料無料】unico ウニコFIVE ハイバックソファ 2シーター 激安本物 ... 送料無料】unico ウニコFIVE ハイバックソファ 2シーター 激安本物 ...



unico ウニコ BETHAN カバーリングソファ 2. 5シーター E334 全ての ... unico ウニコ BETHAN カバーリングソファ 2. 5シーター E334 全ての ...

unicoウニコの現在は廃盤になっている「FIVE」の2シーターソファです。ハイバック仕様なので頭を後ろに預けられて楽ちんな座り心地です。2014年に購入して2021年まで使っていましたが、ソファを買い替えたため2年間使わずに自宅保管していました。ペットなし・喫煙なしです。座面のクッション性はしっかりしておりヘタリは感じません。座面と背もたれのファブリックに4箇所程シミなのか少し褪色しているところがあります。また全体的に毛玉があります。また右側手摺りの外側・手前の脚、左側手前と後ろの脚それぞれの木材表面に小さく欠けている箇所があります。(写真6〜8枚目)中古品のため気にされる方はご遠慮ください。サイズ幅1120×奥行き810×高さ860×座面高370mmテイスト···北欧カラー···モスグリーン主な張り地···布・ファブリック