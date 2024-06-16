キルトカバー　　　ロングマット　　　ソファーカバー☆No.74

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☆キルトカバー ロングシートマット 2枚です複数枚をご希望の方はコメントよりお願いしますキルトは丈夫でオールシーズンに使えます少しの起毛があり、これから秋冬の季節に温かみがあり とても肌触りが良いキルトです両面リバーシブルで気分で変えて楽しめますソファーやベンチシートの座面、車の座席そのまま床に直接、座布団としても使えて食卓椅子のシートや足元マットとしても敷けます 48×48㎝ 手洗いok ポリエステル100%花柄面 (実際の色は写真8．9枚目をご参考にして下さい別ページにお揃いキルトマルチカバー載せてます他とのおまとめ購入の方はお値引きします