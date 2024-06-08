スターバックス カラーチェンジング　コールドカップセット

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商品詳細
スタバの、数年前に発売されたオンライン限定だった、コールドカップのセットです。冷たい飲み物を入れると、色が変わります^_^新品未使用です。スタバオンラインの写真（お写真2枚目）とカップの色の順番が違いますが、購入した当初からお写真1枚目の配置でした。ご了承くださいませ。今は売っていないレアなお品です。この上からプチプチをまき、防水袋に入れて発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/moped45768.html
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