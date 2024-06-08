スターバックス カラーチェンジング　コールドカップセット



冷たいドリンクで色が変わるカラフルな4色カップセット、4月19日（月 ... 冷たいドリンクで色が変わるカラフルな4色カップセット、4月19日（月 ...



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スタバの“色が変わるカップ”2022年も発売、夏季限定コーヒーとセット ... スタバの“色が変わるカップ”2022年も発売、夏季限定コーヒーとセット ...



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本日発売】ドリンクを入れるまで”ミステリー” 新発売のカラー ... 本日発売】ドリンクを入れるまで”ミステリー” 新発売のカラー ...

スタバの、数年前に発売されたオンライン限定だった、コールドカップのセットです。冷たい飲み物を入れると、色が変わります^_^新品未使用です。スタバオンラインの写真（お写真2枚目）とカップの色の順番が違いますが、購入した当初からお写真1枚目の配置でした。ご了承くださいませ。今は売っていないレアなお品です。この上からプチプチをまき、防水袋に入れて発送予定です。