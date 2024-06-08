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スターバックス カラーチェンジング　コールドカップセット
商品番号 E27993453364
商品名

スターバックス カラーチェンジング　コールドカップセット
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタバの、数年前に発売されたオンライン限定だった、コールドカップのセットです。冷たい飲み物を入れると、色が変わります^_^新品未使用です。スタバオンラインの写真（お写真2枚目）とカップの色の順番が違いますが、購入した当初からお写真1枚目の配置でした。ご了承くださいませ。今は売っていないレアなお品です。この上からプチプチをまき、防水袋に入れて発送予定です。
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