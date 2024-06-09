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一生紀 ISSEIKI 北欧 天然木 無垢 ソファ オットマン スツール
商品番号 I45841714763
商品名

一生紀 ISSEIKI 北欧 天然木 無垢 ソファ オットマン スツール
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一生紀ISSEIKI北欧天然木無垢ソファオットマンスツール幅60x奥行40x高さ35cm色:GRグリーン画像のように多少の傷はありますが、オットマンとしては使用していませんので特記するダメージなく美品だと思います。クッション部分はマジックテープで取り外し可能です。アーバンリサーチ　ジャーナルスタンダードモモナチュラル　アクタス無印　ウニコ　アンソロポロジー　ザラホームローラアシュレイ　天然生活　オルネドフォイユインザルームケユカフランフランニコアンド北欧ボタニカルH\u0026MHOMEアントリーマルニカリモク
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