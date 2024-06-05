飛騨産業　ウィンザーチェア　ダイニングチェア ウッド材　スポーク6本アンティーク

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ご覧頂きましてありがとうございます。【必ずお読み下さい】出品している物は中古がメインになります。新品でも自宅保管品です。当方素人ですので、検品等で見逃し等があるかもしれません。商品が届き、何か問題がございましたら必ず評価前にご連絡下さい。誠意を持ってご対応致します。●アイテム飛騨産業 ウィンザーチェア ダイニングチェアウッド材 リビング スポーク6本シンプル インテリア ソファー 1人掛け モダン ナチュラル 高品質 椅子 チェアー●サイズ奥行45㎝×幅44㎝×高さ80㎝座面38㎝座高44㎝●素材木材●色ブラウン 茶色 ナチュラル●状態使用に伴うこキズがありますがガタつきなしです。※神経質な方のご購入はお控え下さい。写真にてご判断お願い致します。こちら大型家具のため基本的には直接引き取りをさせて頂いております。引き取り場所は当社倉庫のある、横浜中区、東京都目黒区からお選び頂けます。⚠️引き取りの際、こちらは現物のままお渡しします。緩衝材、梱包材などはご自身にてお持ち込み下さい。また、ご自身の車内への搬入が可能なサイズかどうか予めご確認下さい。※配送はお届け先から御自宅内までお手伝い可能でしたら神奈川県及び東京都は(一部地域除く)+¥4000でお運び致します。それ以外の一都三県もご相談頂ければ配送検討しますのでお気軽にご相談下さい。※一都三県以外はたのメル便での対応になる為配送料¥5,000がかかります。たのメル便をご利用の場合、一言お声掛け下さい。こちら中古品となっております。ご理解頂ける方宜しくお願い致します。