Style Chair ST グレー

いいねは不要です。いいねつくたびお値段あげます。スタイルチェアエスティーStyleChairグレー新品未使用品になります。定価30000円人間工学とカイロプラクティックの技術を応用することで、身体に負担の少ない姿勢をサポート！また、「胸椎アシスト」で骨盤から胸椎まで広く支え、高さのある背もたれを採用することで広範囲に体圧を分散し、ゆったりと快適な座り心地も実現！さらに骨盤の前後の傾きを防ぐ骨盤起立傾斜で良い姿勢をキープ！



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