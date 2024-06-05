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Style Chair ST グレー
商品番号 T16049629246
商品名

Style Chair ST グレー
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 8,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

いいねは不要です。いいねつくたびお値段あげます。スタイルチェアエスティーStyleChairグレー新品未使用品になります。定価30000円人間工学とカイロプラクティックの技術を応用することで、身体に負担の少ない姿勢をサポート！また、「胸椎アシスト」で骨盤から胸椎まで広く支え、高さのある背もたれを採用することで広範囲に体圧を分散し、ゆったりと快適な座り心地も実現！さらに骨盤の前後の傾きを防ぐ骨盤起立傾斜で良い姿勢をキープ！
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