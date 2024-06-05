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- 【2点セット】 Ricordo ファブリックローソファ
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商品詳細
2ヶ月使用しました。状態は未使用に近いです。直接取引の場合は30,000円(埼玉県ふじみ野市)写真は暗くてグレーに見えますが、ベージュです。テイスト···カントリー調、コースタル・海岸風、シンプル・ベーシック、ナチュラル、西海岸・マリン風、北欧カラー···ホワイトサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）サイズ幅160cm(80cm+80cm)×奥行80cm×高さ74cm(座面高:35cm)材質天然木、ファブリック、ウレタン、ポケットコイル（座部）、ポリプロピレン綿脚部天然木組立組立式
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