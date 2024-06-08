菊花双子皿6点セット 新品、未使用

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食卓が華やぐ菊花双子皿6点セット新品、未使用です。ほんの少しのせたい時に最適です。いつもの食卓にプラスするだけで全体が映えます☆*:.。.他の食器とも相性が良いのも特徴です⭐︎惣菜や香の物、水菓子、フルーツ、ドレッシング、岩塩、ソース、など和、洋、中、様々なシーンにお使いいただける逸品です☆*:.。.サイズ :縦約8.5cm横約14cm高さ約1.8cmカラー :ホワイト◎ご飯のおとも、お惣菜、お刺身◎珍味、やくみ入れに…キャビア、うに、いくら、すじこ、タラコ、数の子、佃煮、香の物、紅葉おろし、大根おろし、おろし生姜、山わさび、柚子胡椒◎つけタレ…ドレッシング、レモン、柚子、すだち果汁醤油、岩塩、天ぷら塩、抹茶塩、ポン酢、ネギ塩たれ、トンカツソース、ステーキソース、グレイビーソース、デミグラスソース、マヨネーズ、味噌マヨ、タルタルソース、バーニャカウダソース、マスタード◎ジャム、バター、はちみつ、メープルシロップ◎水菓子、フルーツなどにも最適です⭐︎その他、食器類多数出品中です⭐︎↓#食卓が華やぐ小粋な脇役、菊皿菊割菊花皿白磁和食器洋食器中華食器長皿小皿豆皿菓子皿銘々皿珍味入れやくみ入れ香の物入れ料亭の器会席料理、懐石料理前菜、先付けお祝い膳記念日新春おもてなしホームパーティーお家ご飯お家カフェインスタ映えフランフランザラホームアフタヌーンティーアダムアンドイブノリタケたち吉有田焼波佐見焼白山陶器栗原はるみ私の部屋中川政七商店銀座和光三越 伊勢丹高島屋無印良品などお好きな方にも⭐︎