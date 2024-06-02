

【複製画】掛軸 渡辺崋山『芳野懐古 書画 花図』大塚巧芸社 紙本 共箱付 掛け軸 【複製画】掛軸 渡辺崋山『芳野懐古 書画 花図』大塚巧芸社 紙本 共箱付 掛け軸



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■■■商品説明■■■美術複製画(工芸印刷)【ご参考】渡辺崋山(わたなべかざん)1793-1841江戸時代後期の画家、蘭学者。寛政5年9月16日生まれ。渡辺巴洲(はしゅう)の長男。三河(愛知県)田原藩家老。画は谷文晁(ぶんちょう)門。西洋画法をとりいれた独自の画風を完成、「鷹見泉石像」(国宝)などをのこす。佐藤一斎、松崎慊堂(こうどう)らに儒学をまなび、蘭学をおさめて高野長英、小関三英らと尚歯会にくわわる。「慎機論」をあらわして幕府の鎖国政策を批判し、天保(てんぽう)10年蛮社の獄で捕らえられた。田原に蟄居(ちっきょ)中の天保12年10月11日自刃(じじん)。49歳。名は定静(さだやす)。字は伯登、子安。通称は登(のぼり)。別号に寓絵堂、全楽堂など。出典「講談社デジタル版日本人名大辞典+Plusについて」＜状態＞経年の汚れ、シミがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：高約116cm幅約52cm