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商品詳細
テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風カラー···グレーネイビーのような色外側は目立った傷や汚れはなく、内側は汚れがある状態です。※写真8,10が内側の汚れ※9が外側の汚れ(ほつれ)になりますソファーの大きさについて詳細が分かりかねるためスマホの定規で測ったものをスクショして添付しております※4〜7
http://narcologia.ru/goods/assessor102303.html
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http://narcologia.ru/goods/traverse591826.html
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