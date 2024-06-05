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ニトリのソファー
商品番号 V77065017265
商品名

ニトリのソファー
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 20,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風カラー···グレーネイビーのような色外側は目立った傷や汚れはなく、内側は汚れがある状態です。※写真8,10が内側の汚れ※9が外側の汚れ(ほつれ)になりますソファーの大きさについて詳細が分かりかねるためスマホの定規で測ったものをスクショして添付しております※4〜7
http://narcologia.ru/goods/assessor102303.html
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