IDEE(イデー) AO SOFA (アーオソファ) 2人掛け

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ブランド:IDEE(イデー)商品名:AOSOFA(アーオソファ)家具種類:2人掛けソファー外径寸法幅:幅1400×奥行710×高さ590（座高300座面奥行510(mm)）座面：ファブリック脚：オーク材確か7年程前にショールームの新古品として100,000円程で購入しましたが、使っていないので、出品致します。柄は当時の限定カラーだったと思います。ちなみに、新品の定価は160,000程だったと思います。一時期使用していた時は、伸縮性のソファカバーをかけていたので、座面、背面、サイド、背面など、表に見える範囲には目立った汚れ、生地の摩耗、ヘタリ、シミなどは見当たりません。喫煙、臭い、ペット無し。※ソファ裏側の布地は、経年劣化の汚れが見られますので、気になる方は購入をお控えください。脚の先には、床の傷防止様にフェルトを貼ってあります。座面と背もたれの高さを低めに設計しているため、日本人に馴染みのある床に座る感覚に近いデザインになっています。たのメル便での発送を予定しています。主な張り地···布・ファブリック機能···固定脚テイスト···北欧