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三段ベッド3段ベッド スチール分離利用可季節おススメ パイプベッドパイプ 金属製
商品番号 E19720527259
商品名

三段ベッド3段ベッド スチール分離利用可季節おススメ パイプベッドパイプ 金属製
ブランド名 Espare
特別価格 税込 18,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品仕様】商品サイズ：幅206.5×奥行105×高さ202cm(パイプ直径5CM/壁厚み1mm)梱包サイズ：一番目：約高さ19×奥行き37×幅107cm二番目：約高さ33×奥行き41×幅103cm重量：一番目：約22kg二番目：約39.5kg静止耐荷重：毎段約100KG素材：スチール（水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装）組立品/完成品:組立品【おススメポイント】1.【水や汚れ、摩擦に強い粉体塗装スチールベッド】ベッドの要である支柱は、安定感抜群で頑丈なパイプを使用。揺れたりせずに安心してご使用いただけます。2.【アレンジ可能の上下分割構造】多段ベッドからシングルベッドに変更することができます。3.【優れた通気性】通気性に優れたすのこを使用しているので、汗や湿気を逃す。4.【補強金具で安全性を高め】支柱をベッドフレームと連接ところに補強金具を増加します。より安全で快適なデザイン。安心安全な頑丈設計で、更なる品質に高く目指しました。5.【ベッド下は収納スペースにも】使用する際は、ベッド下を収納スペースとして有効活用できる。6.【サイドガード付き】就寝時の落下を防ぐ寝返りガードの高さは29.5cm。朝までぐっすり安心。布団のずり落ちも防いでくれるので、快適にお使いいただけます。7.梯子：垂直に取り付ける縦型梯子は、安定で省スペース。8.【ご注意・付属品】組み立て品★六角レンチと組立マニュアル付属7.梯子：垂直に取り付ける縦型梯子は、安定で省スペース。8.【ご注意・付属品】組み立て品★六角レンチと組立マニュアル付属
http://narcologia.ru/goods/contemplate142177.html
http://narcologia.ru/goods/preference912438.html
http://narcologia.ru/goods/freshman900856.html

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