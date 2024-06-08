GMGT69○オランダ製 ダッチカントリー 3人掛けソファ トリプルソファ ワイ

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GMGT69○オランダ製ダッチカントリー3人掛けソファトリプルソファワイドソファ長椅子ワインレッド本革オーク材オランダ民芸□□商品説明□□オランダ製ダッチカントリー3人掛けソファ約:実寸サイズ（mm）w1960×d930×h920×sh420※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【BC】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Fランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい