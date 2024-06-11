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商品詳細
縁起のよい古代魚のアロワナを金運や勝負運に強いとされる天然石タイガーアイに職人が緻密に彫刻した逸品です。およその大きさと重さ彫刻本体長さ12.9cm縦3.7cm厚み1cm重量:69g台座込み長さ12.9cm奥行き5.1cm高さ10.5cm重量186g
http://narcologia.ru/goods/insignificant495882.html
http://narcologia.ru/goods/passivity16983.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture174841.html
★繊細彫刻！龍魚と呼ばれる古代魚★権力や繁栄、事業の発展の意味を持つモチーフ★インテリアや贈り物に★1点物★アロワナタイガーアイ【虎目石】置物★全長約17.5cm★約242g (全て石のみ)★専用木製台座付き★【南アフリカ産】
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美しいゴールドのシラー アロワナタイガーアイ 置物 台座付き 幅約 ...
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タイガーアイ彫刻 龍魚(アロワナ)-
美しいゴールドのシラー【アロワナタイガーアイ 置物 台座付き】幅約132mm 約111g 虎目石 龍魚と呼ばれる古代魚 権力や繁栄、事業の発展｜au PAY マーケット
観音（かんのん）／タイガーアイ - 彩雲(さいうん)
成功」高品質金の龍彫りタイガーアイブレスレット [ 天然石 ...
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