九谷焼 カラフルなフクロウ



カラフルな九谷焼フクロウ （No.306） - yopikoの、たなばた日記 カラフルな九谷焼フクロウ （No.306） - yopikoの、たなばた日記



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値下げしました‼️大きさ10✖️8.5✖️6.5㎝ほど。九谷焼らしいカラフルなフクロウの置物です。焼き物に詳しくないので上手く説明はできませんが、彩描盛という九谷の技法らしいです。棚に飾ってありましたので、目立つ傷などは無いと思います。最近のものではありませんので、細かな傷やスレなどはご理解下さい。箱などはございません。あくまでも個人保管品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。こちらは単品でのお値引きは考えておりません。またコメントより、ご購入が優先されてしまいますのでご了承下さい。原則、平日午前中の発送になります。#yukinono←出品一覧です。九谷焼、フクロウなどは他にも出品しておりますので、よろしければご覧下さい。#九谷焼#九谷#フクロウ#梟素材···陶器・磁器テイスト···アンティーク・クラシック、和モダン、和風