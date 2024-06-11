Technics SL-55　レコードプレイヤー

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商品詳細
針がないため音未確認。回転することとスピード切り替え確認済み。詳しくないためトラブル防止のため保証なし、画像にて全て判断して理解ある方のみお願いします。#レコードプレーヤー#ターンテーブル#テクニクス
http://narcologia.ru/goods/approximate125920.html
http://narcologia.ru/goods/marshal580680.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic122112.html
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