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Technics SL-55　レコードプレイヤー
商品番号 E28096868887
商品名

Technics SL-55　レコードプレイヤー
ブランド名 テクニクス
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

針がないため音未確認。回転することとスピード切り替え確認済み。詳しくないためトラブル防止のため保証なし、画像にて全て判断して理解ある方のみお願いします。#レコードプレーヤー#ターンテーブル#テクニクス
http://narcologia.ru/goods/approximate125920.html
http://narcologia.ru/goods/marshal580680.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic122112.html
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