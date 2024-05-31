【まとめ買い利用歓迎】スワロフスキー　Bo Bear /Blues Bo　激レア

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スワロフスキー Swarovskiブルース・ボー BoBear/BluesBo型番 1186626シルバーシェイド・クリスタルのボディのファンキーなBoBear。メタル製の黒いサングラスにラッカーを施した黒服、黒い帽子、黒いネクタイをまとい、ニヒルな微笑を浮かべたボー・ベアです。BoBearシリーズの中で断トツの人気を誇っており、最後の画像にありますとおり、過去、約8万円でsoldoutになっています。大変希少な作品で、とりわけ、状態の良いお品はなかなかお目にかかれません。大きさは約6.6センチ。足の裏にスワロフスキーのスワンマークがあります。大事に保管していたものなので、特に目立った傷など見あたらず状態の良いお品ですが、中古の品であることはご了承ください。できる限り各方向からの画像を載せましたので、詳細、各画像にてご確認下さい。元箱はありませんが、丁寧に梱包してお送りします。コレクション整理のため出品します。お好きな方にお譲りできましたら幸いです。(まとめ買い歓迎です！)